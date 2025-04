Ricostruzione, si fa sul serio. Ci sono linee guida e indirizzi per edifici pubblici e privati

Ricostruzione post sisma del 9 marzo 2023: si fa sul serio. Un decreto firmato dal commissario straordinario del Governo, Guido Castelli, ha infatti definito le linee guida con gli indirizzi e i parametri fondamentali per l’avvio della ricostruzione degli edifici pubblici e privati nei territori di Umbertide, Perugia e Gubbio. Si tratta di un percorso operativo che utilizza le norme già collaudate per il sisma del 2016, "valorizzando l’esperienza maturata degli ultimi anni nell’ambito della ricostruzione". I privati danneggiati dal sisma potranno presentare tramite un tecnico, la prima parte della domanda per il contributo attraverso la piattaforma digitale GE.DI.SI. La piattaforma è attiva fino al 30 settembre 2025; necessario allegare la scheda AeDes in possesso. Per la ricostruzione pubblica, l’Ufficio speciale per la ricostruzione (Usr) della Regione aveva già trasmesso un elenco dettagliato di immobili, strutture scolastiche e sanitarie, beni del patrimonio artistico ed edifici di culto che necessitano di interventi, compresa una prima stima dei costi da finanziare. Il Commissario, sulla base dei criteri di urgenza, indifferibilità e priorità, procederà con l’autorizzazione delle spese necessarie alla fase progettuale. Soddisfatta Annalisa Mierla, vicesindaco con delega alla ricostruzione post-sisma: "La strada – dice – venne tracciata fin dalla prima visita del commissario Castelli e fin dai primi momenti dopo il sisma che ha sconvolto la vita di quasi 800 persone. L’attenzione sempre viva da parte degli organi di governo regionale e nazionale, insieme alla sensibilità di un Commissario competente non potevano che sfociare in una fattiva operatività. È ora importante che cittadini, tecnici e istituzioni continuino a lavorare insieme, con responsabilità affinché ogni risorsa venga trasformata in opportunità di rinascita. A questo proposito anche i costanti solleciti da parte del Comitato Rinascita 9 Marzo, che ringrazio anche a nome dell’amministrazione comunale, hanno avuto un ruolo fondamentale". Da Mierla il "grazie" al "Governo nazionale e regionale e al commissario per la disponibilità, l’attenzione e l’operatività dimostrate" come agli uffici comunali, "che mai si sono limitati al mero svolgimento delle pur complesse operazioni di gestione dell’emergenza ma hanno ascoltato e incontrato le persone con grande attenzione".

Pa.Ip.