Giro d’Italia, il logo della tappa. Gubbio si prepara alla “vetrina“

Manca sempre meno alla partenza della nona tappa del Giro d’Italia 2025, che il 18 maggio da Gubbio arriverà a Siena, e la città si avvicina all’evento con iniziative, eventi e progetti speciali. È stato presentato il logo della tappa eugubina, nato da un’idea di Elisabetta Minelli e realizzato dal grafico Federico Venerucci. Nella grafica i cinque colli incorniciano il Palazzo dei Consoli, una bicicletta e i tre ceri: tutti elementi caratterizzanti della città, inseriti nel logo seguendo una style guide molto precisa fornita da Rcs Media Group, ente organizzatore del Giro d’Italia, senza alcuna modifica rispetto a proporzioni, colori o composizione. Un simbolo di riconoscimento che sarà presente anche sulla gadgettistica; a Palazzo Pretorio sono stati esposti alcuni esempi: grembiuli, cappellini e magliette ma anche prodotti gastronomici come la crescia e le tagliatelle di colore rosa. Numerose anche le iniziative vicine al giorno della partenza: il 17 maggio sarà “notte rosa“, con la città addobbata a festa, musica ed eventi che prepareranno Gubbio all’arrivo di ciclisti, appassionati e giornalisti da tutto il mondo. Il 18 mattina, inoltre, saranno premiati le bambine e i bambini che avranno prodotto gli elaborati migliori nel progetto “Bisciscuola“. All’iniziativa hanno aderito Primo e Secondo circolo di Gubbio e le classi iscritte, con accesso a materiali didattici in formato digitale e multimediale, stanno realizzando elaborati creativi. Il Giro, inoltre, porta con sé un notevole ritorno d’immagine. LA7 si prepara a girare uno speciale ed è in corso di stampa “Il Garibaldi“, la rivista considerata la Bibbia del giro, riprodotta in 10mila copie e distribuita a tutti gli accreditati, con una pagina intera dedicata a Gubbio. Senza considerare le oltre 20mila ore di trasmissioni televisive in 5 continenti e con 200 Paesi collegati per 100 ore di diretta.

Federico Minelli