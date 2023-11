Telecamere e spray

FOLIGNO Dotazione di personale con due concorsi svolti ed uno in via di svolgimento e il nuovo servizio di videosorveglianza. Ha rivendicato tutto questo il sindaco Stefano Zuccarini, nel 177esimo anniversario della polizia municipale. Quanto al sistema di videosorveglianza, con 104 telecamere, ha parlato di "progetto innovativo a livello nazionale, primo del suo genere in Umbria: con un investimento di oltre un milione di euro, grazie anche ai fondi che siamo riusciti ad ottenere da ‘Agenda Urbana’. La novità consiste proprio nel poter controllare tutti i dati che questo sistema sarà in grado di generare: monitorare il traffico, gestire i semafori a seconda delle necessità in tempo reale; aumentare l’illuminazione all’occorrenza; segnalare sovraffollamenti; leggere targhe di veicoli che risultino rubati o non in regola". Sulle telecamere arriverà anche un terzo stralcio, con i 250mila euro ottenuti dal Ministero dell’Interno. Tra le altre azioni rivendicate c’è il presidio di polizia locale a Piazza Matteotti e la dotazione di nuove attrezzature per la polizia locale: giubbotti di protezione, guanti antitaglio e caschi protettivi, "e sono in avvio le pratiche di fornitura per i bastoni estensibili e gli spray al peperoncino, grazie anche alla revisione dell’apposito regolamento comunale. Così come saranno consegnate agli agenti impegnati nei servizi operativi, speciali body-cam, mentre sulle pattuglie di servizio saranno attivati i dispositivi dash-cam".