Teatro e Malakos. Programma ricco

Diversi appuntamenti nel fine settimana a Città di Castello. Prosegue stasera alle ore 21 al teatro degli Illuminati la programmazione di "Teatro a Chilometri zero": sul palco sale la compagnia "Panni Stesi" che presenta lo spettacolo "La Spia" per la regia di Monia e Barbara Franchi Domani, sabato 15 marzo alle ore 11 al museo Malakos si svolge un laboratorio per bambini di 4 e 5 anni dal titolo "Incartiamoci" e sempre domani alle ore 11.30 nella Manica Lunga della Pinacoteca di Città di Castello inaugurazione della mostra dal titolo "Cavapendoli & friends".