Teatro di strada e cirque nouveau con “Alchemika“

Torna “Alchemika”, il festival di teatro di strada e cirque nouveau organizzato dall’associazione ’Fiorivano le viole’, che da stasera a domenica colora d’arte, creatività e divertimento il quartiere che ruota intorno a via della Viola. Giocolieri, danzatori, musicisti e artisti invadono strade e piazze con un serie vorticosa di spettacoli, a ingresso libero. Stasera alle 21 si comincia con l’anteprima del Festival che porta gli “Skapeol“ in concerto in Piazza San Giovanni dal Fosso, tra ska, punk e reggae. Domani alle 17 c’è la parata di Anarchia Ritmica e Circo Instabile (partenza da via cartolari), dalle 18 in poi spazio agli spettacolo che domani e domenica terranno banco in Piazza del Duca, via della Viola, Piazza san Giovanni dal Fosso con direzione artistica di Walter Sumskas. Ci sono anche i concerti: domani alle alle 21 DincaOktet in Piazza San Giovanni dal Fosso, domenica, stessa ora, gran finale con Orchestra Bohémien in Piazza San Giovanni dal Fosso. E poi workshop (teatrino con origami e creazione dei personaggi della favola giapponese “la marcia dei mostri”) e mercatino artigianale.