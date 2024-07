Tartufo-star, nata l’Associazione: "Noi, la città del bianco pregiato"

All’orizzonte ci potrebbe essere un gemellaggio del "gusto" con altre realtà importanti a livello mondiale – come Alba – che hanno nel tartufo bianco il motore trainante del territorio. Città di Castello e Alba unite dalla stessa passione per un prodotto che è la punta di diamante del made in Italy e attorno al quale si possono aprire tanti percorsi di sviluppo. Nel frattempo sotto la luce dell’"intelligenza naturale" del tartufo a Città di Castello è stata costituita un’associazione per promuovere il tartufo bianco pregiato e il Salone Nazionale punto di riferimento del comparto agro-alimentare e turistico da oltre 40 anni (la manifestazione nel 2024 si svolgerà dal primo al 3 novembre in centro storico). In vista di ciò sulla base delle tante esperienze maturate in 43 edizioni, dopo l’approvazione dello statuto da parte del consiglio comunale, si è costituita l’associazione Ente Fiera Salone Nazionale Tartufo Bianco Pregiato di Città di Castello. I soci fondatori sono il Comune, l’istituto Patrizi-Baldelli-Cavallotti, il centro di formazione Bufalini e il Consorzio Pro-Centro: la presentazione del progetto ieri in Comune. A presiedere il comitato direttivo è stato chiamato Lazzaro Bogliari, amministratore pubblico di lungo corso, già sindaco di Bastia Umbra e presidente di Umbriafiere, con un forte legame con il territorio tifernate.

Bogliari sarà affiancato dai consiglieri Giorgia Caroscioli, Elena Radici, Arianna Rossi, Luca Zara. In cabina di regia con mansioni operative-gestionali di direttore, Andrea Castellani, manager di eventi di grande successo come Only Wine e Caccia Village. Il neo presidente del comitato direttivo dell’associazione Bogliari ha chiarito: "Ora che si parla tanto di intelligenza artificiale, noi vogliamo lanciare uno slogan più concreto, quello dell’intelligenza naturale propria della filiera del tartufo, dai cavatori con i loro splendidi cani, ai produttori, commercianti, operatori turistici e gastronomici. Un mondo vero che tutti ci invidiano". Lo scopo e l’attività della nuova associazione sono: "Valorizzare attraverso competenze, programmazione, l’organizzazione del salone nazionale e un attenta strategia di comunicazione: Città di Castello come città del Bianco Pregiato con la finalità di contribuire allo sviluppo economico, turistico, socio culturale del territorio". La presentazione ufficiale della nuova associazione e dell’organigramma completo, ieri alla presenza del sindaco Luca Secondi, dell’assessore Letizia Guerri, di operatori commerciali della filiera e del presidente Tartufai Andrea Canuti.