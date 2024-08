Tari, 200mila euro di agevolazioni. Bando per assegnare i contributi

Duecentomila euro per le agevolazioni Tari. La giunta comunale ha dato il via al bando per assegnare questi contributi stanziati, in base alle indicatori Isee. Le domande potranno essere presentate da oggi, 1° agosto al 15 settembre. Nel dettaglio, la riduzione per la Tari per il 2024 è del 90 per cento per un valore Isee, compreso tra 0 e 3mila euro, del 70 per cento per un valore Isee, tra 3.000,01 e 5mila euro, del 50 per cento per un valore Isee, tra 5.000,01 e 12mila euro. "Questa amministrazione dimostra ancora una volta di stare a fianco dei più deboli", ha detto il vicesindaco Riccardo Meloni, titolare nelle deleghe al Bilancio. Tale bando e tale entità sono stati possibili grazie all’ok all’assestamento di bilancio, avvenuta nel consiglio comunale di martedì, nel quale è stato applicato l’avanza del Comune, che ammontava a 3,4 milioni di euro. "Una cifra - prosegue Meloni - che evidenzia la solidità, la stabilità e la buona gestione delle finanze comunali. Le risorse - continua il vicesindaco - sono state distribuite tra le varie richieste degli assessorati nell’interesse dei cittadini per realizzare opere pubbliche, sostenere i servizi sociali, ampliare la fruibilità alla cultura e allo sport dei cittadini, valorizzare la città attraverso eventi importanti di valenza nazionale per attrarre i visitatori; non è inoltre mancata l’attenzione alle scuole e ai bambini con interventi alle attrezzature per i parchi giochi". Tra gli interventi citati nel corso del consiglio dal vicesindaco ci sono i 40mila euro per gli interventi agli impianti sportivi di Sant’Eraclio, 60mila per interventi alla piscina coperta, 40mila per la realizzazione di un campo sportivo presso Le Pratarelle di Colfiorito. Poi i fondi per la realizzazione del terzo stralcio di videosorveglianza e per il centro sociale di Belfiore, 55mila euro per la manutenzione straordinaria dei cimiteri, 20mila per la pubblica illuminazione, 270mila euro per il verde pubblico. 110mila euro per il contributo alle associazioni, 20mila per l’illuminazione della palestra Ciccioli, 22mila euro per la conferma del bonus sport e altrettanti per la conferma del bonus cultura. Con 20mila euro si intende confermata la Notte dello Sport. 40mila euro sono state stanziate per strade e segnaletica e 300mila euro per l’integrazione delle rette dei minori oltre a 20mila euro per un rallentatore a San Giovanni Profiamma e uno a Leggiana e altri interventi simili. Critiche le minoranze che hanno chiesto di approfondire alcune voci di grande entità.