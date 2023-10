Targa e via dedicata a Tommaso Peccini. Proposta di Befani

2 E’ in programma oggi alle 10 la cerimonia di intitolazione di un piazzale e di una targa commemorativa all’artista Tommaso Peccini. L’inaugurazione è in programma presso la strada di collegamento tra via Monteripido e via del Bulagaio.

Saranno presenti l’assessore ai servizi civici Edi Cicchi ed il proponente consigliere Paolo Befani (foto).