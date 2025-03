Tappa a Norcia nel 2027?

NORCIA Per l’Umbria il futuro sarà sempre più “rosa“. Aspettando il 18 maggio con la partenza della tappa del Giro d’Italia, Gubbio – Siena, in occasione della due giorni della Tirreno-Adriatico si moltiplicano le voci in merito alle future presenze in Umbria del ciclismo internazionale. Dopo le indiscrezioni emerse a Colfiorito relative alle ipotesi dell’arrivo nel 2026 di una tappa del Giro d’Italia a Città di Castello e una tappa nel territorio del Lago Trasimeno, ieri a Norcia in occasione della partenza della quarta tappa della Tirreno-Adriatico il sindaco Giuliano Boccanera ha fatto intendere della possibilità di una tappa del Giro 2027 proprio a Norcia.

Il sindaco si è detto soddisfatto "per la massiccia presenza di pubblico della corsa dei Due Mari, evento che garantisce grossa visibilità al territorio e rappresenta un volano turistico per le strutture commerciali e ricettive". "Norcia da tempo è sede di ritiro di tante squadre di calcio – ha detto ancora –, adesso stiamo lavorando per portare nel 2027 una tappa del Giro d’Italia". Frase che il primo cittadino ha pronunciato sottovoce ma con il sorriso a conferma che dopo aver ospitato due volte in quattro anni la Tirreno-Adriatico, Norcia, fra due anni, potrebbe fare un ulteriore salto di qualità ospitando una tappa di partenza o di arrivo del Giro d’Italia.

C.Lu.