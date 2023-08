Tante emozioni per il ricordo di Davide

RIVOTORTO – E’ un ricordo inscalfibile quello per Davide Piampiano, il giovane morto in un incidente di caccia sette mesi fa, l’11 gennaio, sul monte Subasio. L’altra sera è stato commemorato dalla pro loco di Rivotorto e dai giovani dell’I-Pub Summerland: Davide, operatore nel settore della ristorazione e ricettività, appassionato di calcio e di caccia, amava la musica e come dj – era conosciuto come Dax - aveva suonato tante volte nel pub. Che ha stoppato la musica per un minuto di raccoglimento in suo ricordo. Poi i giovani del Summerland hanno consegnato una targa ai familiari, alla sorella Valeria, alla fidanzata Michela. Un momento di forte commozione per un ragazzo pieno di vita ed energia, morto in maniera incredibile. I familiari hanno inviato alla Pro loco una lettera di ringraziamento. "Non vi sono parole per descrivere il profondo dolore che la morte di Davide ha lasciato in tutti noi e il senso di vuoto ogni giorno più forte – hanno scritto – ma la vicinanza di tutti voi ci aiuta a sopravvivere".