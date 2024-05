“Tanganica. Libero Stato della Risata“ a Perugia . Si parte tra cabaret, stand up comedy, ironia e libri

Primo atto per “Tanganica. Libero Stato della Risata 2024“, il festival dell’umorismo organizzato dall’associazione culturale teatrale Occhisulmondo che quest’anno si articola in tre fasi in altrettante location della città. Si parte con le prime due giornate a ingresso libero che si terranno domani e domenica in piazza Birago. Sabato si comincia alle 18.30 con il workshop astrologico di Astronza (nella foto, info e iscrizioni: [email protected]), che poi alle 21.30 proporrà il suo “Cabaret Astrologico“, spettacolo a tema oroscopo e astrologia tutto da ridere, seguito dal live di Serena Bongiovanni con il suo spettacolo Madama Culass, nel quale i si parlerà di corpi, di famiglia, di sesso, di malattia e anche di molte cose più interessanti tipo... l’impetigine, l’infezione della pelle che colpisce soprattutto i bambini. Sempre domani piazza Birago ospiterà anche la prima tappa del primo “Comìc Club Contest“, in collaborazione con la web radio universitaria Radiophonica, che porterà alla finalissima del 15 giugno ai Giardini del Frontone.

Il giorno dopo, domenica, si comincia alle 17 con “I due senza“, quindi alle 18.30 alla libreria Pop Up Renato Minutolo, attore e autore comico, presenterà il suo libro “Con la violenza si risolve tutto“ (De Agostini Editore). Alle 20 Marco Ceccotti, praticante, attore, comedian, burattinaio e autore, chiuderà la giornata con il suo spettacolo “Come essere tristi e vivere felici“, punto di incontro tra stand-up, puppet, sketch, cabaret e poesia, l’alto e il basso, il medio e il medio.

Tanganica proseguirà domenica 2 giugno, sempre a ingresso gratuito, in corso Garibaldi, con i finalisti del “The Square Slam Poetry“ a cura di Metanoia e con Lorenzo Maragoni, campione del mondo 2022 di slam poetry, con lo spettacolo “Standup Poetry“. Quindi dal dal 14 al 16 giugno il fesitval sarà ai Giardini del Frontone.