Tagliati gli aiuti per Minimetrò e Funicolare

PERUGIA – La Regione taglia il contributo ai Comuni di Orvieto e Perugia per il funzionamento della funicolare e del Minimetrò. Nell’ultima seduta di Giunta, infatti, l’Esecutivo di Palazzo Donini, ha rivisto in basso l’importo per il funzionamento dei due sistemi di mobilità alternativa. Nel dettaglio al Comune di Orvieto, andrà un contributo di 42.435,57 euro pari al 50% dell’importo richiesto, "al fine di garantire la compartecipazione dello stesso ai costi inerenti al sistema di mobilità alternativa"; per il Comune di Perugia, invece, l’importo sarà di 457.564, a fronte dei 500.000 richiesti "a causa della limitatezza delle risorse disponibili nel Bilancio di previsione 2024-2026". Va ricordato, a questo proposito, che nel 2019, il contributo a Palazzo dei Priori ammontava addirittura a 1,5 milioni di euro, ridotti poi a 500mila nel primo bilancio regionale della Giunta Tesei (2020) a 500mila. Ora l’ulteriore riduzione di circa 43mila euro, pari a quasi il 10 per cento.