"Tagli al trasporto pubblico locale". Grido d’allarme lanciato dalla Cgil

Tagli in vista per il trasporto pubblico nel territorio comunale. Li annuncia il sindacato regionale Filt Cgil, spiegando che andranno a colpire uno dei servizi maggiormente utilizzati. Contemporaneamente si registra anche un problema relativo allo scuolabus per la scuola dell’infanzia che è stato sospeso da giorni perchè le persone che lavorano sui pulmini per garantire la sicurezza dei bambini sono da tempo senza stipendio e si sono licenziate. Sulla prima questione, la Cgil delinea così i contorni del problmema. "Dopo la sforbiciata dello scorso anno, già denunciata dalla Filt Cgil, oggi arriva un nuovo duro colpo ai servizi del trasporto pubblico urbano di Orvieto. La Circolare B che compie nel suo tragitto tutto il giro della città, piazza della Repubblica-Sferracavallo- Orvieto Scalo- Ciconia - La Svolta – sottolinea la Filt Cgil - per ben due volte durante la giornata si interromperà per una durata complessiva di circa cinque ore (quasi metà della copertura giornaliera) e passerà da una frequenza di una corsa ogni quarantacinque minuti ad un’ora e mezza". Secondo il sindacato si tratta di "un taglio devastante al servizio, che metterà in difficoltà la città e quanti utilizzano il mezzo pubblico oltre che mettere in pericolo l’occupazione. Quanto al servizio a chiamata che subentra è un palliativo assolutamente inadeguato".

Il servizio dello scuolabus verso le scuole dell’infanzia del territorio comunale è sospeso ormai dal 23 aprile. Avrebbe dovuto essere ripristinato il 29, ma ancora non è avvenuto con grave disagio delle famiglie che in questi giorni stanno facendo molta fatica per organizzarsi e riuscire a mandare comunque i propri figli all’asilo. Una delle mamme che ha sollevato il problema, Elisa Cinti, dice: "Il numero delle scuole materne del Comune si contano sulle dita della mano quindi anche le relative corse dei pulmini. In un momento di urgenza, personale qualificato per poter tamponare l’assenza del servizio dovuta ai tempi burocratici del nuovo appalto o di che so io, il nostro territorio lo ha. Vedete voi, almeno metteteci una pezza".

Cla.Lat.