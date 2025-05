T-Red, soluzione cercasi. Incontro Comune-Comitato

Oggi l’incontro tra Comune e il comitato “Sì Rotatoria No T-Red“, nato in risposta ai tanti verbali notificati alla vigilia di Natale 2024 per infrazioni risalenti a ottobre, e alle segnalazioni di malfunzionamenti del sistema T-Red da parte dei cittadini che ritengono di non essere tutti "pirati della strada". Incontro che segue quello pubblico dell’altra sera nel corso del quale l’avvocato Katiuscia Malfetta, portavoce e legale del comitato, ha ripercorso le tappe della vicenda. Evidenziando poi come la prima sentenza abbia stabilito che, senza una delibera di giunta basata su una relazione tecnica che giustifichi la scelta dell’incrocio, i verbali redatti in differita tramite i filmati del T-Red sono illegittimi. "Il dirigente ha acquistato il dispositivo legalmente, ma spettava alla giunta deliberare l’installazione in quell’incrocio. Senza questo atto, le sanzioni sono nulle", ha spiegato Malfetta, sottolineando che tutti i verbali impugnati rischiano lo stesso esito del primo se non emergeranno nuovi elementi. Dopo la prima sentenza, il comitato ha incontrato il sindaco, che si è dichiarato "pronto a valutare proposte per chiudere la vicenda". Tuttavia, Malfetta "la proposta non può partire da noi: il Comune ha le risorse, i tecnici e i legali per trovare una soluzione. Se a parole si dichiara disponibile ma negli atti resiste ai ricorsi, il ragionamento non regge. Perché il Comune non ha agito in autotutela?". "Chiediamo coerenza tra dichiarazioni e azioni – aggiunge Paola Mela, altra portavoce –. Incontreremo il sindaco per ascoltare le proposte, ma la tutela dei cittadini multati con verbali illegittimi non è negoziabile".