Svolta per via Menecali. Riapre il primo tratto

TODI – Sarà ultimato e consegnato, senza ulteriori proroghe, entro il 31 marzo l’intervento di rigenerazione di Via Abdon Menecali, all’ingresso della città, davanti al Tempio bramantesco della Consolazione. È quanto garantito nei giorni scorsi dalla ditta e dal direttore dei lavori convocati in Sala Giunta dal sindaco Antonino Ruggiano e dall’assessore Moreno Primieri per avere assicurazioni a riguardo. Entro una decina di giorni dovrà essere riaperto ai residenti il primo tratto fino all’altezza delle abitazioni, dato che le caratteristiche delle lastre di cemento vibrocompresso e la stuccatura a sabbia non richiedono tempi di maturazione.

Sempre entro la metà del mese EnelX si attiverà per l’installazione della nuova pubblica illuminazione, con soluzioni di particolare cura architettonica presso l’Istituto Einaudi, e per la piantumazione delle cinque aiuole previste. Nella mattinata di ieri i lavori sono proseguiti senza sosta, contemporaneamente a un sopralluogo tecnico di ricognizione, fra i tanti, che ha visto la polizia locale e il direttore dei lavori per la disciplina della viabilità e dei posti auto dopo la riapertura della via. "Sarà un viale degno del nostro amato Tempio della Consolazione – afferma l’assessore Primieri – dal quale la cittadinanza avrà solo benefici, anche in termini di aree riservate ai parcheggi". Intanto è stata "collaudata", qualche giorno fa, anche la nuova illuminazione pubblica nel borgo di Collevalenza. L’intervento segue quelli di rigenerazione e riqualificazione urbanistica per circa 420 mila euro".

