Sviluppumbria chiude il 2022 in utile, +63mila euro e +13% rispetto al 2021

L’Assemblea dei soci di Sviluppumbria, Società per lo sviluppo economico della Regione, ha approvato il bilancio d’esercizio del 2022 registrando un utile netto di 63mila euro, a fronte di un incremento del valore della produzione rispetto al 2021 del 13%.

Il volume d’affari della Società oggi raggiunge gli 8.500.000 euro con un’incidenza del costo del personale sul valore della produzione che diminuisce del 5,6% raggiungendo così significativi traguardi in termini di efficienza che hanno consentito anche di adottare politiche di welfare aziendale.

"Il bilancio di esercizio 2022 chiude un ciclo triennale, avviato con l’inizio del mio mandato, caratterizzato da numeri in costante crescita – ha dichiarato Michela Sciurpa (nella foto), Amministratore Unico di Sviluppumbria – Sono stati tre anni di grande impegno e dedizione che hanno portato ad una accelerazione operativa e alla razionalizzazione gestionale ed organizzativa delle risorse societarie in un contesto particolarmente sfidante che ha visto il susseguirsi e sovrapporsi di situazioni d’emergenza per ragioni sanitarie, climatiche, geopolitiche ed energetiche. In via prioritaria si è garantita e consolidata la sostenibilità economica di Sviluppumbria che per la terza volta consecutiva ha chiuso il bilancio in utile, obiettivo non scontato visto che nel 2020 si prevedeva un forecast negativo di oltre 850mila euro".