Sventola la bandiera di Cospaia. Con monete e ’contrabbandieri’

SAN GIUSTINO – La Repubblica di Cospaia si prepara a vivere tre giorni di festa con "Perpetua et firma libertas", l’evento che dal 24 al 26 maggio accenderà i riflettori nella piccola frazione del comune di San Giustino. Il programma, tra rappresentazioni teatrali, danza, artisti di strada, rievocazioni, trekking, musica e riscoperta dei sapori è stato presentato ieri al Museo del tabacco. Cospaia è un piccolo lembo di terra che per circa 400 anni, dal 1441 al 1826 è stata di fatto Repubblica anarchica senza leggi, prigioni ed eserciti: qui nacque la coltivazione del tabacco. Durante i tre giorni, con il mercatino si tornerà a vivere all’epoca dei contrabbandieri. Per l’occasione, gli studenti della scuola primaria "Gianni Rodari" e l’associazione Altomare hanno coniato la moneta di legno che potrà essere utilizzata per lo scambio, tra gli stand del centro storico. Il bozzetto è stato presentato dagli stessi studenti.