Sventò la truffa. Premiata dal questore

La signora Luciana Bartolucci, 92 anni, è stata ricevuta e premiata dal questore Bruno Failla per aver sventato una truffa a suo danno, permettendo alla polizia di fermare e denunciare due giovani campani. La coppia, nel settembre scorso, aveva tentato di farsi consegnare 4.000 euro, con il consueto trucco del “falso incidente“ e di un nipote in difficoltà. "La signora Luciana, con grande intuizione e prontezza - sottolinea la Questura – , non era caduta nella trappola, aveva invece finto di acconsentire al pagamento, chiamando nel frattempo la polizia che aveva inviato immediatamente a casa sua una pattuglia in borghese della squadra mobile. Gli agenti della terza sezione avevano individuato i due ragazzi che a bordo di un’auto si stavano avvicinando alla casa della signora e li avevano fermati".

Oltre ad essere stati denunciati, ai due è stato notificato il divieto di far ritorno a Terni per tre anni. Ieri lo stesso poliziotto che era intervenuto è andato di nuovo a casa della signora per accompagnarla in Questura, dove il questore l’ ha omaggiata con un mazzo di fiori e una medaglia commemorativa.

La polizia di Stato approfitta per ricordare "che è importante, se qualcuno resta vittima di una truffa o di un furto, denunciare l’accaduto, per dare la possibilità alle forze dell’ordine di svolgere indagini ed evitare che altri subiscano il raggiro".