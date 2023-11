Svelata la grande opera dell’artista Leo Grilli

GUBBIO – Con una solenne e partecipata cerimonia è stata inaugurata ieri, l’opera dell’artista e concittadino Leo Grilli “Mappa mundi”, grande sfera in bronzo di quasi 30 quintali, completata da un torre che inquadra l’infinito. Installata nei giardini pubblici di Piazza 40 Martiri, affida al linguaggio universale dell’arte, in un periodo in cui il mondo è attraversato da pericolosissimi conflitti, un messaggio di pace e condivisione. Nella scultura di Grilli uomini, donne e bambini si danno la mano sulla linea dell’equatore, disegnando un abbraccio spontaneo di fratellanza, rispetto ed amicizia. Alla cerimonia, coordinata dal consigliere comunale Francesco Zaccagni, hanno partecipato il sindaco Filippo Stirati, la vice Alessia Tasso, Leo Grilli e lo sponsor Pasquale Colaiacovo che ha consentito di realizzare un significativo progetto artistico. Una collaborazione nata sulla base di un’ amicizia e stima reciproca, oltre che dall’ amore per la propria città ed i suoi valori. Impostato una ventina di anni fa, realizzato in due esemplari, “uno per me ed uno per la città” ha ricordato lo sponsor, ha trovato visibilità pubblica, casualmente e purtroppo, quando del suo messaggio c’era proprio bisogno.