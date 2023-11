Svaligia distributore di snack e bevande nell’ospedale dove è ricoverato

Terni, 8 novembre 2023 – Scassinatore "seriale" di macchinette distributrici di cibi e bevande colpisce anche in ospedale, dov’è ricoverato. E' stato sorpreso in flagranza di reato dai carabinieri e denunciato, per consentirgli di proseguire le cure. E' stato invece arrestato il complice, ritenuto responsabile di almeno altri venti colpi analoghi. Incredibile quanto accaduto al ‘Santa Maria’ di Terni.

I carabinieri erano sulle tracce di due ternani, di 28 e 41 anni, ritenuti scassinatori di macchinette. Così quando il 28enne è stato ricoverato in ospedale per motivi di salute, i militari hanno predisposto specifici controlli nel nosocomio. Mentre lui è stato sorpreso in flagranza di reato a manomettere i distributori del quinto piano dell'ospedale, il complice, 41enne pregiudicato, è stato fermato all'ingresso con il materiale da scasso necessario. L'uomo, già denunciato per episodi analoghi, è stato arrestato.

E' ritenuto responsabile di almeno venti colpi messi a segno tra settembre e novembre in diverse scuole del territorio, agendo di sera in strutture prive di sistemi d’allarme. Gli inquirenti ritengono che il 41enne abbia operato, di volta in volta, con altri complici, per la cui identificazione proseguono le indagini. Il giudice lo ha scarcerato, disponendo per lui l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.