Superenalotto, il milionario non ha ancora un volto

Non ha ancora né un volto né un nome il nuovo milionario dell’Altotevere che giovedì ha vinto oltre 4 milioni con una delle 90 quote del Sistema che ha ‘sbancato’ il Superenalotto (370 milioni era la vincita complessiva). "Nessuna novità, attendiamo speranzosi che qualcuno si faccia vivo. Per ora nessuna telefonata di ringraziamento o messaggi che possano aiutarci a individuare il nostro cliente fortunato", dice Pier Paolo Castellani che con le sorelle è cotitolare del Gold Caffè di Promano finito nella lista dei punti vendita baciati dalla fortuna. Di certo sono tante le persone che da venerdì passano al bar lungo la strada di Promano per complimentarsi coi titolari e per chiedere informazioni sul nuovo milionario, dettagli che nessuno è in grado di fornire. La vincita di Promano è legata al Superenalotto con il "6" da 371 milioni di euro centrato da un sistema di 90 quote da 5 euro. Il 6 mancava dal 22 maggio del 2021: la sestina vincente del Superenalotto era composta da 52- 1 - 66 - 47 - 38 – 56; numero Jolly 72; numero Superstar 23. Il 6 con il jackpot era il più alto di sempre e del mondo. Anche per l’Altotevere e per l’Umbria è uno dei premi più importanti mai vinti in una lotteria: nel 2022 un’altra maxi vincita era stata centrata alla tabaccheria di fratelli Allegria a Seci Lama quando con un Gratta & Vinci un cliente incassò 5 milioni.