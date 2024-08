Suoni Controvento, pure emozioni. Dal teatro alla musica: serate al top

Sei giorni caldissimi per Suoni Controvento che continua a contaminare l’Umbria con i suoi suggestivi eventi. cartellone ricchissimo. Intanto oggi il Festival porta a Spoleto lo spettacolo “Titanic”. Al Teatro romano Corrado Formigli e Stefano Massini tentano di accendere una luce, smuovere sensibilità e stimolare reazioni sulla crisi climatica troppo a lungo ignorata. Uno spettacolo fra narrazione, giornalismo e musica. Dopo aver varcato il traguardo di oltre 200 puntate insieme a Piazzapulita, Formigli e Massini saliranno ora anche sul palco spoletino accompagnati dalla musica eseguita dal vivo da Tazio Aprile (tastiere), Luca “Roccia” Baldini (basso), Massimo Ferri (chitarre), Mariel Tahiraj (violino).

Prima assoluta domani aVilla Anita a Sigillo, ore 21.15 per “Ti racconto una storia” di e con Ramberto Ciammarughi al pianoforte e Daniele Di Bonaventura al bandoneon. Per la prima volta Ciammarughi e Di Bonaventura si incontrano in duo, proponendo ognuno le proprie composizioni, in un dialogo che loro stessi definiscono “una storia da raccontare”. In collaborazione con Correnti Jazz Festival.

Suoni Controvento arriva per la prima volta a Corciano e lo fa nell’ambito della 60esima edizione dell’Agosto Corcianese, kermesse tra le più longeve del Centro Italia, con una tappa di “Una vita intera” tour 2024 di Fabrizio Moro.

L’appuntamento, che sarà una vera e propria anteprima del Corciano Festival (10-18 agosto), si terrà venerdì alle 21 nell’area verde Enzo Melani. Durante il live, Fabrizio Moro regalerà al pubblico grandissime emozioni, un viaggio in musica particolarmente ricco di pathos grazie anche all’importanza del repertorio che presenterà sul palco, lì dove il cantautore risulta da sempre nella sua dimensione più pura. Prevendite su circuiti TicketOne e TicketItalia.

“Il Cantastorie recidivo” di Daniele Silvestri approda invece domenica sul pianoro di Valsorda di Gualdo Tadino (ore 17.30). Il nuovo progetto di Silvestri nasce per celebrare 30 anni di musica, periodo durante il quale il cantautore romano ha dimostrato una sensibilità particolare nel raccontare le storie della vita quotidiana, affrontando tematiche sociali e politiche in modo diretto e poetico.