Summit in Comune. La minoranza:: "Noi esclusi"

Salmonellosi nelle scuole di Bastia Umbra: summit dell’amministrazione comunale mentre l’opposizione che si sente esclusa, chiede chiarimenti urgenti e azioni immediate. L’incontro promosso dal Comune ha visto la presenza degli uffici competenti, delle dirigenti scolastiche, Usl, aziende fornitrici dei pasti, Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo Bastia 1 e i rappresentanti d’istituto e di classe della direzione didattica. L’amministrazione comunale ha sottolineato come tutti i provvedimenti adottati nella gestione della situazione sono sempre stati presi in seguito alle disposizioni dell’Usl con tutta la tempestività necessaria al fine di ottenere la massima efficacia nelle azioni adottate. Ma i consiglieri di minoranza Santoni, Sforna, Degli Esposti, Raspa, Provvidenza e Lungarotti, hanno presentato un’interrogazione e un ordine del giorno. "Avremmo gradito di essere invitati alla riunione – sottolineano –: data l’importanza della tematica e, in quanto consiglieri eletti in rappresentanza dei cittadini, invitiamo l’amministrazione al coinvolgimento delle minoranze". In particolare viene richiesto un aggiornamento ufficiale sul numero di casi e sulle misure sanitarie adottate, chiarimenti su se e quando l’ospedale ha allertato le autorità sanitarie e quando il sindaco è stato informato della situazione e quando le famiglie sono state informate dei rischi e dell’evoluzione del contagio. Inoltre la minoranza chiede di sapere se si prevede la sospensione temporanea delle attività scolastiche nei plessi coinvolti per permettere la sanificazione profonda.