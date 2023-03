’’Sulle orme di Matteo da Gualdo’’

Il progetto "Sulle orme di Matteo da Gualdo", curato dallo scrittore e storico Matteo Bebi (nella foto), è stato presentato nella sala consiliare del Comune. Il sito internet mattedagualdo.it, con i supporti multimediali, è stato realizzato con i video da Nicholas Mancini e Roberta Ruiz de Ballesteros, con il sostegno del Lions club di Gualdo Tadino e della Fondazione Perugia. Vero protagonista del sito il grande pittore rinascimentale gualdese, con video illustrativi dei tanti suoi capolavori; c’è anche una mappa che descrive i luoghi dell’artista nel territorio umbro–marchigiano. In più, attraverso dei "QR Code", già apposti in targhette dedicate vicini alle opere, una volta scansionati da smartphone e tablet, i visitatori potranno accedere in una specifica sezione del sito, in cui viene illustrata l’opera. I territori interessati sinora sono quelli di Gualdo Tadino, Assisi e Nocera Umbra; è previsto di allargarsi a Sassoferrato, Casacastalda, Sigillo, Perugia e Gubbio, centri dove sono presenti opere di Matteo da Gualdo. Alla presentazione del progetto da parte del curatore Matteo Bebi hanno partecipato il sindaco Massimiliano Presciutti, la presidente del Lions Club gualdese Sissi Palmieri, Nicholas Mancini e Roberta Ruiz de Ballesteros, la direttrice del Polo museale Catia Monacelli e rappresentanti del museo diocesano e della cripta della cattedrale di San Rufino di Assisi e dei musei di Nocera Umbra.

Alberto Cecconi