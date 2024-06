Sul lago riparte la guerra agli insetti. Trattamenti anche con mezzi anfibi

Con la stabilizzazione delle condizioni meteo verranno avviati dalla prossima settimana i trattamenti per il contenimento degli insetti al Lago Trasimeno. La Usl Umbria 1 ha messo a punto nuova una strategia di controllo integrato che, oltre alla distribuzione con una pilotina e con un mezzo anfibio hovercraft di un prodotto biologico, impiegherà apparecchi di cattura. I prodotti larvicidi consentiranno di contenere lo sviluppo delle larve di zanzare del genere Culex, obiettivo degli "Interventi di prevenzione per il controllo della diffusione del West Nile virus. L’importanza di questa attività è data anche dal fatto che, con la tendenza all’abbassamento del livello idrometrico del lago, si determinerà anche la formazione di piccoli bacini confinati, habitat ideali per le zanzare dove possono svilupparsi anche altri tipi le zanzare del genere Anopheles. A questa attività quest’anno viene integrato un monitoraggio più accurato delle specie che si sviluppano al lago con l’impiego di nuove trappole di cattura. Queste trappole verranno collocate nei centri rivieraschi, nei punti di interesse per la presenza di turisti in collaborazione con le amministrazioni comunali e le attività ricettive. Per quanto riguarda i chironomidi, i moscerini del Lago Trasimeno, il controllo verrà effettuato, oltre che attraverso il larvicida impiegato per le zanzare, anche mediante l’azione di diversione luminosa delle Tofolamp, le lampade attrattive collocate sui lungolago da parte dell’Unione dei Comuni del Trasimeno. Per limitare la pressione dei chironomidi sui centri rivieraschi si sta concludendo la costruzione di una attrezzatura galleggiante con la funzione di attrazione e cattura degli insetti che verrà collocata nel centro del lago.