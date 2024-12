Sul conto mensa dei bambini ricariche pari a 4,5 pasti

SPOLETO – A gennaio, al rientro delle festività di Natale, le famiglie troveranno sul conto mensa dei bambini delle piccole ricariche pari a 4,5 pasti con causale: rimborso Mensa Bio. Per il secondo anno consecutivo i bambini delle mense comunali potranno beneficiare della scelta del Comune di Spoleto di investire in un servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale. La mensa scolastica è stata ancora una volta premiata con un contributo di € 21.712,43 per il suo menù biologico e la qualità dei prodotti impiegati che andrà interamente suddiviso tra le famiglie dei 1.300 bambini che utilizzano il servizio. Si tratta del fondo nazionale con cui il Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, insieme al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, con apposita legge premia i Comuni virtuosi che affidano i servizi di ristorazione scolastica secondo i principi di sostenibilità, riduzione dell’inquinamento e degli sprechi alimentari. Il Comune di Spoleto offre ai bambini ed alle loro famiglie un servizio di ristorazione scolastica con menù costituiti interamente da alimenti biologici per frutta, ortaggi, legumi, cereali e derivati, uova, latte, yogurt, marmellate, confetture, miele, pane prodotti da forno. É da agricoltura biologica anche il 70% dell’olio extra vergine di oliva, il 50% delle carni, il 30% dei formaggi. Il rimborso avverrà in automatico tramite il software gestionale del Concessionario.