"Sugli appalti più sinergia pubblico-privato"

MARSCIANO – Migliorare la capacità di risposta alle esigenze dei cittadini, in materia di edilizia e urbanistica, attraverso l’efficientamento delle relazioni e gli scambi di informazioni tra tecnici del territorio e Comune e il potenziamento degli eventi formativi su tematiche quali appalti, lavori pubblici, patrimonio, sisma, edilizia e urbanistica. È quanto prevede il protocollo d’intesa sottoscritto da Comune di Marsciano, Collegio dei geometri di Perugia e Associazione Geometri Media Valle del Tevere. Alla firma dell’accordo, nel municipio di Marsciano, sono intervenuti il sindaco Francesca Mele, l’assessore comunale ai lavori pubblici, Francesca Borzacchiello, il presidente del Collegio dei geometri di Perugia, Enzo Tonzani, il presidente dell’associazione Geometri Media Valle del Tevere, Giampiero Grossi, e il coordinatore delle associazioni territoriali Pietro Chitarrai. "Continuiamo il nostro percorso di collaborazione con le amministrazioni locali e con i Comuni in particolare – ha spiegato Tonzani – per essere di supporto alle strutture pubbliche e per condividere le istanze che provengono dai tecnici del territorio con quelle degli uffici comunali".In concomitanza con l’iniziativa, il Collegio dei geometri ha anche donato due defibrillatori alla comunità marscianese, di cui uno sarà posizionato nei rinnovati locali della sede della Protezione civile di Marsciano.