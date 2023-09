"Su Sogepu un incontro trasparente"

"Un incontro trasparente e lontano da ogni logica di segretezza": il sindaco Luca Secondi ha risposto alle polemiche innescate dai consiglieri di opposizione in ordine all’incontro tra maggioranza e Cda di Sogepu in vista della commissione dedicata alla situazione economica della partecipata. A stretto giro di posta è arrivato il chiarimento del Comune: "E’ prerogativa del sindaco confrontarsi con i rappresentanti che ha nominato e farlo insieme alla propria maggioranza: il fatto che l’incontro con i componenti del consiglio di amministrazione di Sogepu si sia svolto in una sala del palazzo comunale, lontano dalla segretezza, testimonia l’assoluta trasparenza con cui esercitiamo il nostro ruolo istituzionale". Lo stesso Secondi parla di "una tempesta in un bicchiere d’acqua scatenata con un atto di censura gratuito per una riunione legittima e alla luce del sole che fa sinceramente sorridere".