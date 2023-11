Studenti nei mezzi pubblici: "Gli abbonamenti abbattono le emissioni"

"Abbiamo chiesto ad un gruppo di ricerca di valutare scientificamente i vari benefici prodotti sull’ambiente dall’impatto che ha prodotto la sottoscrizione dei 12.600 abbonamenti ai mezzi pubblici dello scorso anno che hanno effettuato gli studenti universitari: lo studio ha dimostrato che c’è stata una riduzione nell’uso di veicoli da parte degli studenti di circa 6.000 unità, ovvero una diminuzione dei percorsi dei mezzi a motore di 28.000 chilometri che in termini percentuali, corrisponde a una riduzione dell’impatto ambientale della mobilità studentesca pari al 39 con una riduzione di produzione di gas serra da 1,55 tonnellate all’anno per studente a 0,95". E’ quanto ha rivelato il rettore dell’Università di Perugia, Maurizio Oliviero, anticipando uno studio che verrà presentato nei prossimi giorni e relativo al Pass-Unipg, l’abbonamento agevolato a 60 euro annui che quest’anno interessa una platea potenziale di 36mila studenti.

"E questo è solo uno dei molti benefici che può produrre questa iniziativa – ha evidenziato Oliviero -. Questa è una regione che si distingue per l’attenzione dedicata alla sostenibilità ambientale e oggi abbiamo l’ennesima prova che qui il diritto allo studio è un punto di riferimento in cui le università e le Istituzioni credono e su cui investono. Ringrazio quindi tutti i protagonisti, inclusi i tecnici che hanno lavorato a mettere a punto i dettagli di questa iniziativa fra cui il direttore generale del nostro Ateneo, Anna Vivolo e anche chi effettivamente fornirà il servizio. L’Università farà uno sforzo importante, e lo farà ancora una volta con le sue studentesse e i suoi studenti, che lo scorso anno sono stati determinanti nell’attività di divulgazione dell’iniziativa". Altri benefici inoltre, emergono dai numeri del minimetrò: secondo le rilevazioni degli Uffici infrastrutture e trasporti della Regione, con il Pass-Unipg lo scorso anno i passeggeri hanno avuto un aumento di circa mille unità al giorno. Va infine ricordato che l’abbonamento è esclusivamente digitale ed è disponibile per l’acquisto sul portale di vendita on line Busitalia per tutti gli studenti universitari e degli istituti Afam, specificando l’Università o l’Istituto di Alta Formazione di appartenenza. Maggiori informazioni su https:www.fsbusitalia.it