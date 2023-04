Tenacia oltre ogni difficoltà: studenti disabili si laureano, “Orgogliosi di noi”

Perugia, 9 aprile 2023 – «Completare il proprio ciclo di studi è una grandissima soddisfazione e gratificazione. Prossimamente raggiungerò un grande traguardo della mia vita e sono molto orgoglioso di questo risultato".

A raccontarlo è Lorenzo Mattioli, studente di Scienze Politiche, affetto sin dalla nascita da atrofia muscolare spinale e prossimo alla laurea magistrale.

Le sue parole dicono con sincera emozione e soddisfazione il percorso universitario, affrontato grazie al servizio di tutorato.

"Sicuramente, trovandomi per motivi di salute impossibilitato ad uscire dalla mia abitazione, la cosa che mi ha più penalizzato è il non aver avuto confronti diretti sia con i docenti che con i miei compagni, e anche il fatto di non trovarmi insieme ai miei colleghi nelle aule universitarie – continua Lorenzo –. Grazie però alla preparazione e disponibilità del mio tutor la didattica è stata organizzata in maniera efficace e con la mia forza di volontà sto per concludere con successo il percorso intrapreso".

Per gli studenti con disabilità dunque il percorso accademico è pieno di emozioni, esperienze, ma anche ostacoli e barriere da superare.

Raggiungere gli obiettivi prefissati equivale a vincere una grande sfida. Dal 2009 le cooperative sociali Frontiera Lavoro e Borgorete gestiscono il servizio di tutorato specializzato per studenti disabili iscritti all’Università degli studi di Perugia che li accompagna in tutta la carriera universitaria, partendo dall’orientamento fino al conseguimento della laurea, con l’obiettivo di fornire specifici tipi di sostegno necessari per svolgere con profitto il proprio corso di studi.

Il servizio è erogato da professionisti con competenze umanistiche, scientifiche, psicologiche ed esperienze nella didattica inclusiva così da consentire agli studenti disabili di avere un’organizzazione dello studio tale da metterli in condizioni di poter dimostrare al meglio le proprie competenze.

«Sono affetta da neurofibromatosi – dice Maria Isabella Amati Spinola, studentessa ventiduenne di Scienze Politiche –, una patologia congenita rarissima, di cui soffro sin dalla nascita. Durante le scuole medie ho scoperto di essere anche dislessica ma con l’aiuto delle tecnologie digitali e della professionalità del mio tutor sto portando avanti con successo il mio percorso di studi. Ho già superato con buoni voti dieci esami e spero di arrivare al traguardo della laurea in tempi brevi".

"Con la forza di volontà nulla è precluso, la cosa importante è non mollare e non farsi scoraggiare dagli eventi. Terminati gli studi mi piacerebbe occuparmi della gestione della fattoria agricola e dell’agriturismo di proprietà della mia famiglia, vivendo in compagnia degli animali e a contatto con la natura".