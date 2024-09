"Studenti dell’Alighieri. Viaggio della speranza"

Gli alunni della Dante Alighieri per raggiungere i nuovi moduli scolastici con i mezzi pubblici dovranno fare “scalo“ a Passo Parenzi per poi proseguire con la navetta. Ad intervenire su quello che definiscono “Il viaggio della speranza“ sono i consiglieri d’opposizione Cretoni, Dottarelli, Profili Imbriani e Grifoni. Dopo le note vicende dello scorso anno, a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, i genitori degli alunni della scuola media Dante Alighieri apprendono che il Comune ha richiesto l’attivazione di un servizio di trasporto pubblico con partenza dalla fermata della scuola Pianciani per via dei Tessili, sede dei nuovi moduli scolastici nell’area della Protezione Civile. "Riteniamo che la soluzione logistica prospettata sia imbarazzante – scrivono i consiglieri di opposizione – lontana dalle linee del Tpl ed è assurdo pensare che gli studenti che intendono usufruire del servizio di trasporto pubblico messo a disposizione debbano prima recarsi a Passo Parenzi per poi prendere la navetta messa a disposizione dall’ente per raggiungere Santo Chiodo, affrontando così un quotidiano viaggio della speranza Com’è d’obbligo fare, invitiamo l’amministrazione Sisti a prevedere soluzioni alternative". Gli stessi consiglieri d’opposizione pongono anche una serie di interrogativi a proposito della regolarità e delle dovute autorizzazioni per i nuovi moduli, interessati tuttora dagli ultimi lavori di rifinitura prima dell’inizio dell’anno scolastico.