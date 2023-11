“Strumenti & Musica Festival“, ecco i primi concerti a Spoleto

Primi due concerti per la tredicesima edizione di “Strumenti&Musica Festival“ promosso dall’Associazione Italian Accordion Culture: un appuntamento consolidato per gli amanti della buona musica, che fino a domenica 26 potranno assistere alle audizioni dei giovani pianisti iscritti al Concorso Internazionale, alla prima esecuzione delle opere selezionate nel Concorso di Composizione e ai concerti. Il sipario si alza oggi alle 18.30 al Teatro Caio Melisso con il concerto del Coro dell’Associazione Bisse, insieme al sestetto d’archi “Concertante Ensemble” proveniente dall’Accademia Musicale di Nis in Serbia, con la partecipazione speciale di Jovan Bogoslavjevic e Marija Rajkovic (nella foto) del fisarmonicista Federico Gili e del cantante e polistrumentista americano John Kruth: musicisti di etnie diverse le cui esperienze si fondono in uno spettacolo eclettico, che celebra la diversità e l’arte. Il concerto (biglietti su TicketItalia.it) è anche un’occasione speciale per ricordare Gaia, colonna portante e indimenticabile del coro. Stessi attori, per quanto riguarda la componente serba, ma copione diverso per il concerto di domani alle 18 a Palazzo Leti Sansi, a ingresso libero: Il “Concertante Ensemble”, diretto da Jovan Bogosavljevic con la partecipazione di Marija Rajkovic, porterà l’incanto della musica argentina in un omaggio ad Astor Piazzolla. Novità assoluta, la prima esecuzione in Italia di Argentinian Fantasy scritta proprio dal maestro Bogosavljevic.

Una due giorni, dunque, di grandi emozioni in attesa dei tanti pianisti iscritti al Concorso Internazionale e degli altri ospiti. Da giovedì 23 a Palazzo Leti Sansi, inizieranno dalle 15.30 le audizioni del Concorso Pianistico Internazionale, che caratterizzeranno anche le giornate di venerdì e sabato, con esibizione dei vincitori, domenica 26, alle 17: le esibizioni dei concorrenti, da tutta Europa, saranno a porte aperte e a ingresso gratuito. Da ricordare anche, venerdì alle 21, la premiazione ed esecuzione in prima assoluta delle opere vincitrici del V Concorso Internazionale di Composizione “Città di Spoleto”.