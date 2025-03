Strage di fenicotteri rosa, stormo si schianta sul monte Catria

GUBBIO – A seguito delle forti raffiche di vento dei giorni scorsi, uno stormo di fenicotteri che stava attraversando gli appennini è stato scaraventato contro un costone del Monte Catria, intorno alla Balza degli Spicchi tra l’Umbria e le Marche. Lo stormo era composto da 9 esemplari, dei quali 7 sono morti nello schianto, i 2 superstiti sono stati soccorsi e presi in cura dal Cras (Centro Recupero Animali Selvatici), di Ca’ Girone a Urbino, dove seguiranno il percorso di riabilitazione. Nel frattempo, i due animali, sono stati segnalati all’Ispra quale ente competente. "Un episodio eccezionale, raramente osservato – dicono gli operatori– di sicuro causato dal maltempo". L’allarme era stato dato da un gruppo di escursionisti che hanno allertato i Forestali dopo essersi imbattuti nell’insolito spettacolo. Ma come mai lo stormo si trovava ad alta quota, quando l’habitat dei fenicotteri è in genere in zone costiere e lagunari? Gli esperti ipotizzano che gli uccelli siano stati sorpresi dal maltempo, forse diretti verso una delle zone di nidificazione nell’Adriatico.