"Strage di cinghiali in città". Enpa attacca: "Siamo sgomenti"

Fermate la strage dei cinghiali. È l’appello della sezione ternana dell’Ente nazionale protezione animali (Enpa), che riporta la protesta di tanti cittadini, "sgomenti per quello che sta accadendo nella città di Terni". Secondo Enpa infatti "si è scatenata la caccia al cinghiale e vengono piazzate in vari punti del territorio delle gabbie trappola per catturare gli animali che poi vengono giustiziati sul posto: madri con cuccioli sono abbattuti insieme senza pietà e senza possibilità di fuga".

Le autorità preposte motiverebbero questa operazione con l’emergenza e la necessità dovuta al pericolo che possono causare questi animali ma Enpa sostiene che "l’emergenza l’hanno creata le persone e che gli animali non hanno nessuna colpa". L’associazione animalista chiede prove della pericolosità dei cinghiali: "Ci piacerebbe sapere quanti referti medici ci siano di persone finite in ospedale perché attaccate o ferite dai cinghiali, quanti decessi si sono avuti per lo stesso motivo? Vorremmo sapere se il problema è reale oppure questa strage fa comodo a qualcuno".

"Se di problema si tratta – conclude Enpa Terni – è stato scelto il modo più barbaro e crudele per risolverlo. Purtroppo nulla possiamo fare per porre fine a questo scempio legalizzato, solo portarlo a conoscenza della gente che non sa e sperare che le urla disperate di queste vittime innocenti restino a lungo nelle orecchie di chi, senza un briciolo di pietà, ordina gli abbattimenti e di chi, obbedendo agli ordini, diventa strumento di una morte disumana".