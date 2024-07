Strade, la prima mossa: "Subito un milione in più. Marciapiedi dimenticati: faremo una task-force"

"I fondi per il Piano strade sono stati dimezzati dalla Giunta uscente, ma nell’assestamento di bilancio che andremo ad approvare, aggiungeremo subito risorse importanti". Francesco Zuccherini, neo assessore alle Opere pubbliche, nei giorni scorsi è stato prima al Cantiere, poi ha effettuato una ricognizione sullo stato delle strade e dei marciapiedi di Perugia.

Assessore, qual è la situazione?

"Iniziamo dal fatto che abbiamo 650 chilometri di strade comunali e 1.200 di ‘vicinali’ in gestione. Poi ci sono circa 6mila chilometri di marciapiedi".

Ok, ma in che stato sono?

"Quello che è sotto gli occhi dei cittadini: strade messe male in molte zone della città, mentre sui marciapiedi non c’è una ‘fotografia’ delle reali condizioni".

La candidata del centrodestra, Margherita Scoccia, aveva annunciato 40 milioni in due anni? Lei farà lo stesso?

"Mah, io quei 40 milioni non li ho proprio trovati. Anzi, nel Piano Strade 2024 – che è ancora da mettere in campo – sono stati stanziati 1,5 milioni, la metà rispetto ai 3 milioni del 2023. Ma soprattutto nel piano triennale 2025-2027 a bilancio non è stato stanziato un centesimo".

E cosa farete allora?

"Cercheremo subito di implementare il Piano ‘24 aggiungendo almeno un milione di euro, arrivando a 2,5 milioni. Risorse che abbiamo trovato grazie al prezioso lavoro dell’assessora Sartore, della sindaca – che ritiene la questione prioritaria – e alla collaborazione dell’intera Giunta".

Dovrà però ammettere che le due Giunte Romizi hanno almeno raddoppiato i fondi rispetto ai precedenti governi del centrosinistra…

"Certo, ma visti i risultati forse qualcosa non ha funzionato"

In che senso?

"Cominciamo dai ‘ripristini’, i lavori cioè che le imprese che realizzano servizi come luce, acqua e gas debbono fare dopo gli interventi. Qui ci sono fondi da sbloccare, pianificazioni e interventi da effettuare. Contiamo di migliorare questo aspetto che non funziona e che andrà a beneficio di tutti. E poi c’è il capitolo del Cantiere comunale".

E’ andato in visita nei giorni scorsi, vero?

"Esatto. Il servizio è centrale per un comune come Perugia. Ereditiamo pochi investimenti in questo settore, con un parco mezzi molto datato (ci sono macchinari che hanno 60 anni) e da rinnovare: i mezzi nuovi consentono di efficientare i lavori e utilizzare anche materiali meno costosi. Allo stesso tempo, dobbiamo mettere a sistema le ottime qualità dei dipendenti del cantiere, che possono dare molto per la città. Ecco, è mia intenzione fornire un metodo di interventi, un input politico preciso: non sarò insomma, un dirigente aggiunto",

A proposito, come verranno stabilite le priorità?

"In base alle segnalazione dei cittadini, degli Uffici, della polizia municipale. Bisogna riportare gli uffici tecnici nei territori per avere un quadro più preciso e puntuale".

Ma è vero che in certi ’bacini elettorali’ di alcuni amministratori le strade sono messe meglio che altrove?

"Non giudico chi è venuto prima di me, dico soltanto che ci sono zone del Comune completamente dimenticate rispetto ad altre. E questo non va bene".

Anche per i marciapiedi?

"Certo, per questo formeremo un gruppo di lavoro che effettuerà prima la ricognizione, poi un Piano-marciapiedi che manca e per il quale verranno stanziati fondi ad hoc".

