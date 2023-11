Strade dissestate. Multe per 20mila euro

TERNI Settanta verbali e 20mila euro di multe dal Comune per la mancata sistemazione delle strade. "Per le aziende inadempienti nel ripristino delle strade oggetto di reti tecnologiche elevati 70 verbali, per oltre 20mila euro di multe. Lo rende noto il vicesindaco con delega alla comunicazione Riccardo Corridore", così Palazzo Spada "Continuano i lavori di ripristino del manto stradale da parte dei gestori di sottoservizi che, per anni, non avevano adempiuto ai loro obblighi. Paradossale - dichiara l’assessore alle manutenzioni, Mascia Aniello - che le amministrazioni precedenti non abbiano mai preteso il rispetto degli impegni. Invece, nel giugno scorso, il sindaco Stefano Bandecchi aveva subito inviato loro una lettera, chiedendo conto dei ritardi ingiustificati e, allo stesso tempo, imponendo una rapida ricognizione delle sedi stradali da ripristinare, con un cronoprogramma coordinato ed efficiente, che considerasse anche le possibili sovrapposizioni o la programmazione di eventuali interventi futuri in quelle stesse aree. A seguito di un tavolo organizzativo, qualcuno ha poi tenuto fede agli impegni e sta incessantemente lavorando secondo la tabella di marcia. Altri, però, sono ancora in ritardo. Per questa ragione sono stati emessi i primi 70 verbali di contestazione, per un totale di oltre 20mila euro di sanzioni a chi non ha ottemperato agli impegni presi". "Non era mai accaduto ma, se necessario, andremo oltre, riscuotendo le relative fideiussioni: di certo le strade di Terni verranno sistemate", conclude Aniello.