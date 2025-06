Strade dissestate, due milioni in arrivo. Raffica di lavori in centro e periferia

Strade dissestate e piene di buche, il Comune corre ai ripari: pronti due milioni di euro per interventi straordinari. Nei giorni scorsi la conferenza dei servizi composta da Ministero dei beni e delle attività culturali, Regione Umbria, Consorzio della bonificazione umbra, Vus e “V-Reti Gas“, ha dato il via libera all’iter burocratico per una serie di interventi di manutenzione di alcune delle strade del complesso e vasto sistema viario del comune di Spoleto. L’ammontare complessivo degli investimenti è pari a un minlio e 950mila euro e i lavori riguarderanno sia arterie del centro città sia strade che conducono nelle frazioni. Uno degli interventi più consistenti interessa l’area compresa tra via dei Filosofi, largo dei Tigli e via del Tessinello che rappresenta uno degli snodi cruciali del traffico cittadino tra viale Martiri della Resistenza e via dei Filosofi. Sono previsti "il rifacimento dello strato di usura della pavimentazione stradale e della segnaletica orizzontale; la sistemazione altimetrica dell’intersezione tra via dei Filosofi e via 25 aprile al fine di consentire un adeguato smaltimento delle acque meteoriche. Sempre in via dei Filosofi verrà effettuata una radicale modifica all’attuale assetto stradale attraverso la rifunzionalizzazione della zona in corrispondenza degli uffici Enel, del centro commerciale “Il Ducato“ e del comando dei carabinieri mediante geometrizzazione di un tratto a circolazione rotatoria in sostituzione delle intersezioni regolate dalla segnaletica di stop che attualmente regolano le manovre di svolta a sinistra, l’installazione di punti luce all’altezza degli attraversamenti pedonali, la sostituzione dei pali dell’illuminazione pubblica posti a ridosso della barriera stradale con altri a deformazione controllata in vetroresina".

Per quanto riguarda invece le frazioni sulla strada di Protte il Comune prevede il "ripristino della sovrastruttura stradale danneggiata a tratti saltuari, la formazione di pendenze del piano viario e il rifacimento dello strato di usura della pavimentazione stradale e della segnaletica orizzontale". Gli stessi interventi sono in programma anche per la strada di Silvignano, dove saranno anche attivati i sottoservizi delle linee elettriche, di dati, dell’acquedotto e di fognatura. In via delle Lettere, infine, si procederà alla realizzazione di un marciapiede dall’intersezione con via Nursina fino a via Flaminia ed è prevista una rotatoria in corrispondenza di Villa Redenta.