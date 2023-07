’’Strade dell’olio Dop’’ Morbidoni presidente

FOLIGNO – Paolo Morbidoni confermato all’unanimità Presidente delle Strade dell’Olio extravergine di oliva Dop fino al 2025. La conferma è arrivata a conclusione dell’assemblea dei soci che ha nominato anche il nuovo consiglio di amministrazione. Morbidoni nel ringraziare il direttivo che si è espresso all’unanimità sul suo nome, ha detto tra l’altro: "Veniamo da un periodo complicato a causa dei postumi della pandemia, ma anche ricco di traguardi raggiunti: dai 25 anni di Frantoi Aperti in Umbria ai premi nazionali e internazionali che hanno gratificato il nostro lavoro e dato grande visibilità alla nostra rete. Siamo consapevoli che le sfide sono impegnative, ma la squadra, in parte rinnovata, composta da rappresentanti di territori importanti come Assisi, Trevi, Castiglione del Lago, Amelia e da imprenditori illuminati che sono stati spesso pionieri dell’oleoturismo, è molto motivata a far bene e questo è uno stimolo in più anche per me che devo guidare il gruppo. L’Umbria ha intenzione di consolidare il suo ruolo di laboratorio e di incubatore di oleoturismo e di battere le strade più innovative per costruire un prodotto turistico di alto livello spendibile sul mercato".