“Strade ad alto contenuto di cultura” al Borgo d’Oro. Sette eventi per il rilancio del quartiere perugino

Concerti, spettacoli di danza, performance di illuminotecnica, proiezioni di film, mostre fotografiche, percorsi e visite guidate. Sono i sette appuntamenti della rassegna “Strade ad alto contenuto di cultura” che da aprile a settembre animerà lo storico quartiere perugino di Porta Sant’Angelo per la sesta edizione del progetto Corso Garibaldi District.

L’iniziativa, sostenuta da Fondazione Perugia, prosegue il percorso di riqualificazione culturale, sociale, urbana e commerciale del Borgo d’Oro e ieri è stata presentata da Fabrizio Ciancaleoni per l’associazione promotrice Assogaribaldi, Martina Barro per Vivi Il Borgo e l’assessore comunale Fabrizio Croce (nella foto). "Questa zona – ha detto – è un mix di bellezze storiche, monumentali, ambientali, da scoprire anche con eventi nati dalla collaborazione e sinergia tra associazioni".

Le “Strade ad alto contenuto di cultura“ interesseranno gli spazi di Corso Garibaldi, piazza Lupattelli e piazza Puletti, la Domus Pauperum, il tempio di San Michele Arcangelo fino alla biblioteca di San Matteo degli Armeni: si inizia il 25 aprile con lo “Street Market”, il mercato agricolo con musiche e incontri-dibattiti per proseguire il 17 maggio con “Vinyl Freaks”, il mercato del vinile arricchito da spettacoli, incontri e street food di quartiere, il 25 maggio con il concerto dei Balmorhea per la rassegna Sacred Noise al Tempio. Il 14 giugno verrà inaugurata la mostra fotografica lungo il quartiere “Il chiaro e l’oscuro. Sguardi sinceri su Porta Sant’Angelo”, il 21 giugno si terrà “La Marcia dei 1000 calici”, il 26 luglio ci sarà il “Cinema nel Borgo” con Todo Mundo 2025 per finire il 6 settembre con “Open District ‘25”. Fondamentale sarà la partecipazione attiva dei residenti, con l’inserimento anche di minori svantaggiati. Il progetto è pensato per minimizzare l’impatto ambientale degli interventi in programma.