Storica residenza per anziani e disabili cambia look

CASTELVISCARDO Al via i lavori della storica residenza per anziani e disabili di proprietà della cooperativa sociale “Sant’Antonio Abate“ di Monterubiaglio. Si tratta di interventi di miglioramento, consolidamento ed efficientemente energetico. "I lavori - spiega Marcello Tomassini, presidente della cooperativa - prevedono un impegno finanziario complessivo di circa 400 mila euro, molto importante per la nostra cooperativa e per il quale, da autentici cooperatori, ci siamo affidati alla Bcc Centro Umbria-Toscana. Le opere avranno carattere idraulico con sostituzione degli impianti e delle vecchie caldaie, sostituzione degli infissi e copertura della struttura con consolidamento in cemento armato dell’immobile. Sono state progettate e verranno eseguite utilizzando gli incentivi legati al superbonus, ecobonus e sismabonus. Le opere renderanno la nostra struttura ancor più solida e confortevole per gli ospiti e per le nostre operatrici socie che purtroppo dovranno sopportare un periodo di disagio durante l’esecuzione degli interventi edili".