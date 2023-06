Storia tutta da vivere Dal Dopoguerra a oggi La Giostra della Sfida al Campo de li Giochi

La Giostra della Quintana è una rievocazione storica della Giostra del 10 febbraio 1613, disputata a Foligno in occasione del Carnevale, per risolvere il dubbio su ‘quale cosa sia di maggior contento a cavalier d’honore: mantenere la grazia del principe o il continuato favore di bellissima et gentilissima dama’. Per sciogliere questo dubbio si dovette ricorrere alle armi gentili e così cinque rampolli di altrettante famiglie nobili della città si sfidarono in piazza. Una Giostra che trasuda dunque amore e potere, il binomio che ritorna in tanti momenti della Giostra e un evento di tradizione e fede e che va avanti dal 1946, anno della prima edizione moderna. Intorno alla Quintana si identificano i folignati, che rievocano le tradizioni della città ma anche le migliaia di visitatori che ogni anno si riversano in città per assistere alla Giostra della Sfida e alla Rivincita di settembre. Uno spettacolo che, negli anni, è stato capace di diventare sempre di più simbolo dell’Umbria. Un rito che va avanti e che stasera si incarnerà nel Corteo storico. Partenza alle 21.45 per arrivare alle 23 con la Lettura del Bando in piazza e la Benedizione dei Cavalieri.

Domani la Giostra della Sfida al Campo de li Giochi "Marcello Formica e Paolo Giusti". La Quintana però non è solo gara. Nelle due settimane che precedono la Giostra la città si anima con l’apertura delle 10 taverne rionali dove si possono gustare i piatti tipici della gastronomia seicentesca che esaltano la qualità dei prodotti tipici del territorio. L’atmosfera è coinvolgente e lo spettatore viene accompagnato in un indimenticabile viaggio a ritroso nel tempo. Le spettacolari emozioni. L’agonismo della gara, la spettacolarità dei costumi e delle scenografie e l’entusiasmo dei quintanari regalano un evento che rimane nel cuore di chi lo vive. La Quintana è diventata il perfetto testimonial dell’Umbria perché racchiude tutte le eccellenze di questo territorio: quelle culturali, storiche, enogastronomiche, architettoniche e rievocative della regione.