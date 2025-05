Stop truffe agli anziani. Incontri di prevenzione

CITTÀ DI CASTELLO – "Le truffe agli anziani sono diventate in questi ultimi anni una vera emergenza sociale anche nel nostro territorio. La cronaca ci narra giornalmente di raggiri a persone fragili che, oltre al danno materiale, spesso subiscono segni psicologici indelebili, traumi relativi all’invasione dei propri spazi privati, dispiacere per la perdita di oggetti cari e insostituibili come valore affettivo e anche il senso di colpa per essere stati aggirati": inizia così l’appello che Spi Cgil Altotevere rivolge ai cittadini over 65 chiamati a partecipare a un’iniziativa promossa insieme ad altre associazioni e forze dell’ordine nel territorio.

L’obiettivo è quello di fornire alcune informazioni di base per evitare di finire vittime di raggiri e truffe: l’incontro è in programma per lunedì 12 maggio alle ore 18 al Museo del Tabacco di San Giustino. Si tratta di una riunione aperta a tutta la cittadinanza alla quale parteciperanno tra gli altri il sindaco Stefano Veschi, Alessandro Petruzzi presidente di Federconsumatori Perugia, Libero Luchini segretario regionale Silp Cgil Umbria sindacato Polizia, Patrizia Venturini Spi Cgil ed è stato richiesto un contributo tecnico della Polizia Postale di Perugia. A coordinare la riunione Liliana Mascolo. "I truffatori, approfittano proprio della sensibilità emotiva e della fragilità fisica degli anziani per conquistarne la fiducia con metodi più disparati per poi effettuare il raggiro e la truffa. Bisogna evitare di fidarsi degli estranei e dell’apparente innocuità di chi si avvicina, per non cadere nei raggiri ed attivare le precauzioni necessarie", si legge nella nota diramata dal sindacato che invita alla massima partecipazione all’evento per acquisire informazioni e metodi così da evitare di cadere nella rete delle truffe.