’Stop the bomb’: verso la Marcia della Pace. Fiaccolata finale: "La guerra à distruzione"

“Stop the bomb, fermiamo le guerre, la pulizia etnica e la corsa al riarmo”, iniziativa organizzata alla Casa dell’Associazionismo ha visto la partecipazione, tra gli altri rappresentanti delle istituzioni, della sindaca Vittoria Ferdinandi, della presidente del Consiglio comunale Elena Ranfa e della consigliera Lucia Maddoli con delega alla pace. Dopo un incontro di analisi e di impostazione del lavoro da mettere in campo in vista della prossima Marcia della pace Perugia-Assisi, in programma il 12 ottobre, in tanti hanno assistito alla proiezione, in collaborazione con Cinegatti, del film “From Ground Zero”, antologia di 22 corti con storie da Gaza candidata all’Oscar per la Palestina. Infine, nel chiostro della Casa dell’associazionismo, c’è stata la fiaccolata contro tutte le guerre come ulteriore momento di sensibilizzazione e riflessione. Ferdinandi, anche come delegata Anci per la pace, ha ringraziato la Fondazione PerugiAssisi, il suo presidente Flavio Lotti e tutti coloro che contribuiscono a organizzare momenti dedicati alla promozione della pace. "Momenti necessari visto che stiamo assistendo a un pericoloso processo di normalizzazione della guerra, come se si trattasse di un’opzione ineluttabile".