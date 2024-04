Stelle al merito del Lavoro ’Premio’ a diciotto umbri

PERUGIA - Sono diciotto i lavoratori umbri (quindici residenti in provincia di Perugia e tre in provincia di Terni) che, in occasione della ricorrenza del primo maggio, riceveranno le “Stelle al Merito del Lavoro” concesse dal Capo dello Stato per “singolari meriti di perizia, laboriosità e condotta morale”. L’Umbria si arricchisce così di 18 nuove stelle con la decorazione che comporta il titolo di “Maestro del Lavoro” e che rappresenta la più alta onorificenza concessa ad un lavoratore dipendente, valorizzando e premiando quanti, nell’attività lavorativa, si sono distinti per laboriosità, perizia e rettitudine morale. La decorazione al merito è destinata ogni anno a circa 1000 lavoratori italiani operanti in Italia e all’estero. Sedici di loro, riceveranno l’onorificenza dai prefetti di Perugia, Armando Gradone e Terni Giovanni Bruno, nel corso di una solenne cerimonia che si terrà il primo maggio alle 10 nella sala del consiglio della Provincia di Perugia alla presenza delle più alte autorità della regione. Due, invece, avranno l’onore di essere insigniti nel corso di una successiva cerimonia che si terrà presumibilmente a ottobre, al Quirinale alla presenza del presidente della Repubblica e delle più alte cariche dello Stato. Riceveranno l’onorificenza (della provincia di Perugia) Fabio Belati, Giancarlo Bicaroni, Luciano Boldrini, Cleto Cassano, Michele Ceccarelli, Alberto Fioretti, Giovanna Lanari, Simona Legumi, Stefano Melani, Paola Menculini, Paola Moroni, Lorena Pettinelli, Roberto Pinca, Stefano Politi, Donatella Verdogliak.

Mentre della provincia di Terni, Tommaso Argentini, Elio Chicchiero e Giuseppe Torelli.