Stefano Fresi inaugura la stagione al Mancinelli con il suo “Dioggene“

Un debutto nazionale inaugura stasera alle 21 la nuova stagione del Mancinelli, “Protagonisti“, ideata da Pino Strabioli con grandi nomi del teatro e della cultura. Ad alzare il sipario è Stefano Fresi (nella foto), protagonista dello spettacolo “Dioggene“ scritto e diretto da Giacomo Battiato: un monologo che ruoto intorno a un unico personaggio, un attore che si chiama Nemesio Rea. "Mettere in scena questo triplo monologo che ho scritto per Stefano è puro gaudio, per la sintonia e la stima tra noi due – spiega il regista – A ciò si aggiunge il piacere della sfida: tre lingue italiane diverse per ciascuno dei monologhi (volgare toscano, lingua corrente del nostro secolo, romanesco), tre atmosfere, tre toni, tre stili. Epica e commedia, sberleffi e crudeltà. In ognuno dei tre quadri, apparentemente così diversi tra loro, ci sono gli stessi temi: la violenza dei maschi, l’umana stupidità, la guerra, il bisogno di bellezza e di amore". Biglietti disponibili on line su Ticketltalia o alla biglietteria del Mancinelli, prossimo appuntamento il 9 novembre con Ezio Greggio in “Una vita sullo schermo” ins