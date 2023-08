“Stati d’arte“ a Villa Fidelia Il tesoro di Spello in festa

SPELLO

Gran fermento e creatività a Villa Villa Fidelia con il grande ritorno di “Stati d’Arte“, la mostra internazionale d’arte contemporanea organizzata dall’associazione “La Casa degli Artisti“ di Perugia guidata da Carla Medici e Francesco Minelli e curata dal critico Andrea Baffoni. Aperta fino al 27 agosto (tutti i i giorni dalle 15.30 alle 19, ingresso libero) la mostra chiama a raccolta le opere di 70 artisti di cui 20 stranieri in rappresentanza di altrettanti paesi, con pitture, sculture e installazioni esposte all’interno e all’esterno della Villa e nel parco. Questa settima edizione punta sui temi delle mutazioni sociali, soprattutto nell’ambito delle nuove tecnologie. E così ampio spazio è lasciato alle ibridazioni uomo-macchina, attraverso installazioni dove il visitatore può immergersi fino a interagire direttamente con l’opera. Come sempre, comunque, gli artisti hanno avuto libera scelta sul tema, mantenendo così linguaggio e personalità.

L’itinerario espositivo si sviluppa sui tre piani, partendo dalla sezione del piano terra dove l’attenzione è riservata alla Terra, dalle origini del pianeta fino all’immaginario cosmico, al piano superiore. Accanto a questo c’è l’indagine sul corpo attraverso opere pittoriche e installazioni sonore e luminose. Poi ci sposta sull’attualità, per indagare le dinamiche e le sfaccettature della vita contemporanea e della quotidianità, fino a opere più orientate verso temi filosofici.

In parallelo, nella Limonaia, c’è la sezione dedicata alle celebrazioni per il cinquecentenario di Pietro Vannucci: “Perugino amico mio. Un pittore nei colori del nostro tempo”, parte di un progetto più ampio portato avanti dalla Casa degli Artisti. In più ci sono gli eventi collaterali: così domani alle 18 c’è “Rituali di bellezza“, poesia, musica e degustazioni a cura di Donato Loscalzo, Luciano Ricci Riccini e Francesco seri, il 20 dibattito sullo “Stato dell’arte in Italia“.