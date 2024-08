Stasera la Luminaria Magna: fede e folclore

La più antica processione notturna con torce e candele, detta “Luminaria Magna”, stasera compie otto secoli di vita. Come da tradizione, la processione per la vigilia della solennità dell’Assunta, parte alle 21 dalla Cattedrale di San Lorenzo per arrivare alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta in Monteluce. Ancora una volta, fede e folclore si intrecciano in mille suggestioni. A guidare la Luminaria l’arcivescovo Ivan Maffeis; mentre il giorno dell’Assunta, alle 11, a Monteluce, si terrà la messa presieduta dal vicario generale monsignor Simone Sorbaioli. "La processione – ricorda la diocesi - fa parte di una tradizione che fin dal secolo XIII si è imposta e conservata per devozione e per fede, nonostante il tempo e le vicissitudini umane, occasione di rigenerazione spirituale e di riscoperta vivificante della fede, come sottolinea anche l’attuale parroco don Fabrizio Crocioni. La Luminaria è da otto secoli “luce” per Perugia, istituita dalla Chiesa con il concorso delle autorità civili dell’epoca quasi in coincidenza con la morte di san Francesco (1226)".

Le celebrazioni proseguiranno fino a domenica con incontri socio-culturali, aggregativi e conviviali per tutti i perugini che vorranno partecipare. Tra le celebrazioni si segnala quella in ricordo di monsignor Luciano Tinarelli, storico parroco di Monteluce, nel primo anniversario della sua salita al Cielo (sabato alle 18), mentre tra gli eventi culturali il “Concerto dell’Assunta” con la Corale di Monteluce per l’apertura di “Monteluce Music Festival“, kermesse internazionale di musica classica e contemporanea (sempre sabato alle 21).