stasera al barton park

Per la stagione “Moon in June” e il cartellone di “Sergino Memories”, stasera alle 21 all’Arena del Barton Park a Perugia c’è il grande concerto dei Kokoroko: nati dal fermento musicale della scena londinese, sono un collettivo di otto elementi guidati dalla trombettista Sheila Maurice-Grey con radici afro-caraibiche che si intrecciano con la passione per il jazz, dando vita a un risultato unico ed esplosivo. Sono una delle band più carismatiche della scena nu-jazz britannica, con un sound che dal funk arriva al jazz, passando per le musiche tradizionali dell’Africa occidentale, i ritmi giamaicani, i suoni urbani londinesi. Prevendite su www.boxol.it.