Start-up che emergono . Storie di imprenditori : "Motivatori e innovativi"

Una bella esperienza il seminario su “Competenze e imprenditorialità” organizzato dal servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio dell’Umbria. In un Centro congressi gremito da oltre duecento studenti delle scuole superiori, si è parlato di come fare impresa, dei settori più promettenti, del ruolo che gioca la tecnologia. E se imprenditori si nasca o si diventi… Il tavolo è stato moderato dal giornalista e scrittore Giovanni Dozzini: protagoniste 6 imprese umbre innovative che hanno portato alla vasta platea la loro testimonianza per indurre una sorta di “emulazione positiva” nei ragazzi. Si sono quindi avvicendati sul palco i protagonisti delle start up che hanno partecipato alla realizzazione dei video “Voci di impresa”. Si tratta di Advisio, Bugslife, Musay, Parking my car, Serranova, Teadmdev. Stimolati anche dalle domande del presidente della Camera Giorgio Mencaroni, ognuono di loro ha dato qualche suggerimento, qualche spunto o ha anche solamente raccontato la propria vicenda che ha portato alla creazione della start up di successo. La mattinata si è conclusa con la consegna dei riconoscimenti “Premio Storie di Alternanza e Competenze” 2023 agli istituti vincitori che sono stati, per i Licei I.I.S. Classico e Artistico Metelli (Terni), Itas Giordano Bruno (Perugia), IIS Gandhi (Narni). Per gli Istituti superiori: IIS “Cavour-Marconi-Pascal” (Perugia).

Mencaroni ha sottolineato poi che "alla luce dei dati Movimprese, il 2023 è stato il primo anno, dopo il 2009, in cui nella nostra regione si è registrato un saldo negativo fra iscrizioni di nuove attività e cessazioni. Un simile dato ci induce a dare un sempre maggior supporto agli aspiranti imprenditori e a qualificare maggiormente i servizi camerali a disposizione per favorire una crescita sostenibile e competitiva".

"L’imprenditorialità – ha aggiunto il direttore Federico Sisti - è un concetto che va oltre la semplice creazione di un’impresa: gli imprenditori di successo sono visionari, sono capaci di identificare opportunità dove altri vedono solo ostacoli. Sono risoluti, disposti a correre rischi e a superare le sfide per realizzare la loro visione. Sono innovativi, sempre alla ricerca di nuove idee e soluzioni. Sono anche leader, capaci di motivare e ispirare gli altri a lavorare verso un obiettivo comune.".

Silvia Angelici