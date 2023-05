Stalking e colpi al volto della ex compagna, arrestato 32enne

Perugia, 23 maggio 2023 – Si è recato nella notte a casa della ex compagna. Con la scusa di doverle parlare di cose urgenti è riuscito a farsi aprire. Una volta dentro l’abitazione, è nata una discussione accesa con la ex, al culmine della quale l’uomo ha aggredito la donna colpendola al volto e impedendole di chiamare il 112. Fortunatamente però la vittima è riuscita a inviare un messaggio a un amico, il quale ha immediatamente avvisato i carabinieri.

Per questo motivo i carabinieri della stazione di Fortebraccio sono intervenuti e hanno arrestato l’uomo, 32 anni residente a Perugia, per aver reiteratamente posto in essere atti persecutori nei confronti della ex convivente e per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento.

L’uomo si trova adesso nella Casa Circondariale di Perugia Capanne.